أمام أركاداج.. النصر يستعيد العقيدي ومارتينيز

يبحث فريق النصر الأول لكرة القدم عن مواصلة انتصاراته في دوري أبطال آسيا 2، الأربعاء، أمام أركاداج التركمانستاني في إياب دور الـ 16 على ملعب الأول بارك في الرياض.

ونجح القطب العاصمي في الفوز بموقعة الذهاب بهدف دون مقابل عن طريق عبد الله الحمدان.

وكسِب «الأصفر» جميع مبارياته القارية تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس، مدرِّبه الحالي، مُحقّقًا علامة الفوز الكاملة خلال مرحلة المجموعات بستِّ انتصاراتٍ في العدد ذاته من الجولات، إضافة إلى فوزه على أركاداج، الأربعاء الماضي، في ذهاب دور الـ 16.

وتشهد المباراة عودة نواف العقيدي، حارس المرمى، إلى القائمة الأساسية من جديد بعد غيابه عن المباريات منذ خروجه بالبطاقة الحمراء أمام الهلال 12 يناير، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

ويقود الإسباني إينيجو مارتينيز خط الدفاع، في ظل غيابه أمام الحزم، الأحد، ضمن الجولة الـ 23 من الدوري.

وشهدت القائمة المستدعاة للمباراة وجود جميع الأجانب باستثناء غياب رونالدو، وسيُحدِّد البرتغالي رسميًّا قائمة المباراة في الاجتماع الفني، الأربعاء.