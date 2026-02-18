آل الشيخ يعلن موعد توزيع الـ 150 سيارة

وجّه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، المهندس فيصل بافرط، الرئيس التنفيذي في الهيئة العامة للترفيه، بوضع آلية خاصة لتسليم الـ 150 سياراة المخصصة للشباب والشابات السعوديين، التي أعلن عنها في وقت سابق، ضمن مبادرة تجاوبت معها الشركات والمؤسسات والأفراد.

وقال آل الشيخ، في فيديو بثَّه على حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «كل عام وأنتم بخير.. وجهت المهندس فيصل بافرط لوضع آلية خاصة للسيارات التي ستكون من نصيب الشباب والشابات السعوديين خلال شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله خلال الأسبوع الجاري سيتم وضع الآلية الخاصة بها».

وتصدرت سيارات «مرسيدس وكامري ولكزس وBMW740» قائمة الأكثر تبرعًا ضمن المبادرة التي أطلقها آل الشيخ كجوائز مخصصة للسعوديين والسعوديات، ضمن الفعاليات المتنوعة التي يشهدها موسم الرياض في نسخته الجارية.