أمام الاتحاد.. مالكوم يقود الهلال

رجحت مشاركة البرازيلي مالكوم أوليفيرا، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، السبت المقبل، أمام الاتحاد بنسبة كبيرة بعد تعافيه من كدمة في الركبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض اللاعب البرازيلي إلى الإصابة أمام الاتفاق، الجمعة الماضي، ضمن مواجهات الجولة الـ 22 من الدوري والتي كسبها الأزرق 2ـ0.

ووضع الجهاز الطبي الرباط الضاغط «الثلج» للاعب بعد استبداله أمام الاتفاق عند الدقيقة 90 من عمر المباراة، وحلَّ بدلًا منه سلطان مندش.

وغاب مالكوم عن مواجهة فريقه في دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين الماضي، أمام الوحدة الإماراتي.

وشارك مالكوم مع الهلال الموسم الجاري في 25 مباراة بجميع المسابقات، سجل سبعة أهداف وأسهم في صناعة 10.

ويحتل الهلال المركز الأول في سلم ترتيب دوري «روشن» برصيد 53 نقطة من 16 انتصارًا وخمسة تعادلات دون أي خسارة، وبفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الأهلي الثالث.

ويفتتح الإيطالي سيموني إنزاجي، الأربعاء، ملف مواجهة «الكلاسيكو» أمام الاتحاد في الجولة الـ 23 من الدوري، السبت المقبل، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.