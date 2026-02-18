عز يختار الإذاعة في رمضان

بدأ الفنان أحمد عز تسجيل أولى حلقات مسلسله الإذاعي الجديد «الفهلوي»، المقرر انطلاقه عبر أثير إذاعة «نجوم FM» خلال سباق دراما رمضان 2026، في تجربة كوميدية تعتمد على الإثارة والمفارقات الساخرة.

وأوضح لـ«الرياضية» عز أنَّه سعيد بالعودة إلى ميكروفون الإذاعة، مؤكدًا أنَّ العمل الإذاعي يمثل تحديًا خاصًا للممثل، كونه يعتمد كليًّا على الصوت لنقل المشاعر ورسم الملامح الدرامية للشخصية في خيال المستمع.

وأضاف: «شخصية عصمت في الفهلوي جذبتني منذ القراءة الأولى، فهي تمزج بين الذكاء الفطري والورطات الكوميدية التي لا تنتهي، وأتمنى أن يكون المسلسل وجبة درامية خفيفة وممتعة للصائمين خلف المقود أو في منازلهم»، مشيرًا إلى أنَّ التناغم بين فريق العمل من تأليف وإخراج وتمثيل هو الرهان الحقيقي لتقديم تجربة إذاعية مختلفة تترك بصمة قوية في الموسم الرمضاني المقبل».

العمل من تأليف السيناريست أيمن سلامة وإخراج علي مصيلحي، ويجسد عز شخصية «عصمت جاب الله»، المحامي الذي يجد نفسه مجبرًا على الفرار إلى القاهرة هربًا من انتقام أهل موكله الذي تسبَّب في إعدامه بدلًا من تبرئته، لتتحوَّل حياته هناك إلى سلسلة من الأزمات المتلاحقة بعد لقائه بـ «شهد» التي تضعه في مواجهة كوارث تتجاوز قدرته على «الفهلوة»، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم بينهم شيماء سيف وهنادي مهنا وميشيل ميلاد وعدد آخر من الفنانين في مباراة صوتية تعتمد على الحوار الذكي والإيقاع السريع الذي يتناسب مع طبيعة المستمعين في الشهر الكريم.