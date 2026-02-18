بنفيكا يدعم بريستياني بعد حادثة فينيسيوس

عبَّر نادي بنفيكا البرتغالي، الأربعاء، عن دعمه للجناح الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، الذي اتُّهم بتوجيه إهانة عنصرية مزعومة لفينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، خلال مباراة ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.



وقال الاتحاد الأوروبي «يويفا» إنه عيَّن محققًا من لجنة الانضباط التابعة له للتحقيق في هذه المزاعم. وأصبح استهداف فينيسيوس المتكرر بالإساءات العنصرية اختبارًا مهمًا لكرة القدم الإسبانية، إذ وقعت عدة حوادث ‌بارزة شارك ‌فيها مشجعو الفرق المنافسة على مدار أعوام.



وأظهرت ‌اللقطات ⁠التلفزيونية بريستياني وهو ⁠يغطي فمه بقميصه، وهي حركة معتادة يلجأ إليها اللاعبون والمدربون لإخفاء حركة شفاههم، أثناء توجيه تعليق فسره فينيسيوس وزملاؤه القريبون على أنه إهانة عنصرية بحق اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 25 عامًا.

وتسبَّبت الواقعة في توقف المباراة لمدة 11 دقيقة بعد تفعيل الحكم بروتوكول مكافحة العنصرية في ⁠الملعب. وخسر بنفيكا المباراة على ملعبه 1ـ0 بهدف سجَّله فينيسيوس في ‌الشوط الثاني.

ونشر بنفيكا في حسابه الرسمي على منصة إكس ‌عبارة «نقف إلى جانبك»، مرفقة باقتباس كان بريستياني قد ‌شاركه سابقًا على إنستجرام. كما نشر النادي لاحقًا مقطع فيديو قال إنه يثبت أنَّ لاعبي ريال مدريد لم يكونوا قريبين بما يكفي لسماع ما قاله بريستياني.

وذكر بريستياني على «إنستجرام»: «أود ‌أن أوضح أنني لم أوجه قط أي إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور، وأشعر بالأسف لأنه ⁠أساء فهم ⁠ما يعتقد أنه سمعه. لم أكن يومًا عنصريًّا تجاه أي شخص، وأشجب التهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد».