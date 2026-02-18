أولسان الكوري يودع أبطال آسيا

ودع فريق أولسان إتش دي الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم، بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مبكرًا، عقب تعادله دون أهداف مع مضيفه شنغهاي بورت الصيني، الأربعاء، في الجولة الثامنة «الأخيرة» للمسابقة القارية.

وعلى ملعب بودونج بمدينة شنغهاي الصينية، عجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.

وبقي أولسان في المركز التاسع برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف خلف مواطنه جانجوون، صاحب المركز الثامن، المتساوي معه في الرصيد ذاته، الذي تأهل لمرحلة خروج المغلوب في البطولة.

في المقابل، بقي شنغهاي بورت، الذي تلاشت حظوظه في الاستمرار بالمسابقة في وقت سابق، في ذيل الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تلعب مباريات دور الـ16 خلال الشهر المقبل، في حين تجرى مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل المقبل.