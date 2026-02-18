الاتحاد الإسباني: إيقاف ألميدا 7 مباريات

أُوقف الأرجنتيني ماتياس ألميدا، مدرب فريق إشبيلية الإسباني الأول لكرة القدم، سبع مباريات، الأربعاء، بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال التعادل أمام ألافيس في مباراة ضمن منافسات الدوري.

وبعد طرده على خلفية احتجاجه على الحكام، اقتحم المدرب الأرجنتيني البالغ 52 عامًا أرض الملعب في ملعب رامون سانشيز بيسخوان واحتج بغضب أمام الحكم لمدة تزيد عن دقيقة.

وقالت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني للعبة في بيان «إن ألميدا أوقف لمباراتين بسبب احتجاجاته، واحدة منها لعدم مغادرته الملعب بعد الطرد، وثلاث مباريات أخرى بسبب «سلوك استهتاري» تجاه الحكام، ومباراة إضافية لسلوكه غير الرياضي».

ويحتل النادي الأندلسي المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط، مع بقاء 14 مباراة على نهاية الموسم، وسيغيب ألميدا عن نصف هذه المباريات بسبب الإيقاف.