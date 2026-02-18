كلايبو ينتزع الذهبية الخامسة

واصل النجم النرويجي يوهانس هوسفلوت كلايبو تألقه في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026 محققًا ذهبيته الخامسة في هذه النسخة، والعاشرة في مسيرته الأولمبية بعد فوزه بسباق السرعة للفرق للرجال، الأربعاء.

وأنهى كلايبو وزميله إينار هيديجارت السباق في زمن 18 دقيقة و9ر28 ثانية، متفوقين على الفريق الأمريكي المكون من بن أوجدين وجوس شوماخر اللذين حصلا على الميدالية الفضية بفارق 1.4 ثانية، بينما نال الفريق الإيطالي المكون من إيليا بارب وفيديريكو بيليجرينو الميدالية البرونزية بفارق 3.3 ثانية.

وفي منافسات السيدات، حصدت السويد الميدالية الذهبية بفضل الثنائي يونا سوندلينج ومايا دالكفيست بزمن 20 دقيقة و99ر29 ثانية، وجاءت سويسرا في المركز الثاني عبر ناديا كايلين ونادين فاندريش لتنال الفضية، بينما ذهبت البرونزية لألمانيا بواسطة لورا جيملر وكوليتا ريدزيك.