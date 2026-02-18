الملعب التونسي يتعاقد مع السايبي

أعلن نادي الملعب التونسي التعاقد مع ‌سعيد السايبي مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لعمار ‌السويح، ‌الأربعاء.

وقال ⁠النادي، عبر «فيسبوك»: «⁠سعيد يتولى المهام الفنية بالملعب التونسي»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويحظى ⁠سعيد السايبي بخبرة ‌واسعة ‌مدربًا، إذ سبق ‌له تدريب عدة أندية ‌تونسية أبرزها الأولمبي الباجي، واتحاد تطاوين، ومستقبل سليمان، والنادي الإفريقي.

ويحتل ‌الملعب التونسي المركز الثالث برصيد ⁠41 ⁠نقطة من 20 مباراة بفارق نقطتين خلف الترجي، الذي خاض 19 مباراة.

ويتصدر الإفريقي الترتيب برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.