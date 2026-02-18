الملعب التونسي يتعاقد مع السايبي
سعيد السايبي، مدرب فريق الملعب التونسي الأول لكرة القدم (أرشيفية)
تونس ـ رويترز 2026.02.18 | 06:54 pm
أعلن نادي الملعب التونسي التعاقد مع سعيد السايبي مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لعمار السويح، الأربعاء.
وقال النادي، عبر «فيسبوك»: «سعيد يتولى المهام الفنية بالملعب التونسي»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ويحظى سعيد السايبي بخبرة واسعة مدربًا، إذ سبق له تدريب عدة أندية تونسية أبرزها الأولمبي الباجي، واتحاد تطاوين، ومستقبل سليمان، والنادي الإفريقي.
ويحتل الملعب التونسي المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 20 مباراة بفارق نقطتين خلف الترجي، الذي خاض 19 مباراة.
ويتصدر الإفريقي الترتيب برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.