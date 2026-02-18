انطلاقات زكري.. 3 انتصارات ومثلها خسائر وتعادل

يستهل المدرب الجزائري نور الدين زكري رحلته السادسة في الدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة نادي الشباب، حيث يواجه فريقه السابق ضمك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري «روشن».

وتأتي هذه المهمة في وقت حرج للفريق العاصمي الذي يقبع في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات، وسبعة تعادلات، مقابل عشر هزائم خلال إحدى وعشرين جولة، ما يجعل مواجهته الأولى اختبارًا حقيقيًا لمسيرته التدريبية.

واستهل زكري مسيرته في الملاعب الإيطالية قبل العودة للمنطقة العربية، وكانت بدايته الرسمية مع وفاق سطيف الجزائري في ديسمبر 2009 ونجح حينها في تحقيق الفوز على فريق بجاية بنتيجة هدف دون مقابل، لينتقل بعدها لتدريب مولودية الجزائر الذي شهدت بدايته معه تعثرًا قاسيًا بالخسارة أمام المريخ السوداني بنتيجة هدف مقابل أربعة أهداف.

استمرت تنقلات زكري ليتولى قيادة أهلي شندي السوداني قبل أن يحط الرحال في الملاعب السعودية للمرة الأولى عبر نادي الرائد، الذي قدمه للجمهور السعودي بانتصار ثمين على الاتفاق بنتيجة هدفين لهدف، وعقب هذه المحطة خاض تجربة في الدوري القطري مع نادي الوكرة انتهت مباراته الافتتاحية فيها بالخسارة أمام السيلية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل أربعة، ليعود مجددًا لولاية ثانية مع وفاق سطيف الجزائري كرر فيها تفوقه في اللقاء الأول بالفوز على اتحاد العاصمة بهدف نظيف، ثم سجل عودته للسعودية من خلال نادي الفيحاء الذي تعادل في أولى مبارياته معه أمام الاتفاق بهدف لمثله، وفي تجربته التالية مع نادي ضمك اصطدم في مباراته الأولى بفريق الهلال وتلقى خسارة بثلاثية نظيفة.

عقب فترة من التوقف تعاقد نادي الأخدود مع المدرب الجزائري في مهمة لإنقاذ الفريق من الهبوط استمرت شهرين، وافتتح مشواره معه بمواجهة فريقه السابق ضمك التي انتهت بالخسارة بنتيجة هدف مقابل هدفين، ليتولى بعدها قيادة نادي الخلود لمدة ستة أشهر بدأت بتعادل إيجابي أمام الفتح بهدف لكل فريق قبل أن تنتهي العلاقة التعاقدية بالإقالة.

يعود الآن صاحب الـ62 عامًا إلى الواجهة مرة أخرى مع نادي الشباب باحثًا عن تحسين سجله في المباريات الافتتاحية الذي يضم ثلاثة انتصارات، وثلاث هزائم، وتعادل في مختلف محطاته التدريبية، وسيكون مطالبًا بانتشال «الليث» من دوامة النتائج السلبية والتقدم في سلم الترتيب العام للدوري.