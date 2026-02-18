«المبارزة» يوقع اتفاقية مع الاتحاد الإيطالي

أعلن الاتحاد السعودي للمبارزة توقيع اتفاقية جديدة مع الاتحاد الإيطالي للعبة، الأربعاء.

ووقع الاتفاقية الجديدة واسم آل حسن، رئيس الاتحاد السعودي، وباولو آزي، رئيس الاتحاد الإيطالي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التطوير الفني والتنافسي، وتبادل الخبرات، ودعم نمو رياضة المبارزة في الطرفين.

وشملت عددًا من الجوانب منها التعاون الفني والاستشاري في الجوانب التقنية والتنظيمية والتنافسية وإتاحة الفرصة للمدربين السعوديين للمشاركة في دورات تدريب المدربين التي ينظمها الاتحاد الإيطالي، ودعم مشاركة المبارزين السعوديين في البطولات المحلية ضمن الدوري الإيطالي وفق الأنظمة المعتمدة إضافة إلى تنظيم لقاءات، ومعسكرات تدريب مشتركة، وبرامج تبادل رياضي بين المنتخبين.