إيلينا تنسحب من فئة الـ1000 نقطة

ودعت الكازاخية إيلينا ريباكينا منافسات فردي السيدات ببطولة دبي لأساتذة التنس لفئة الـ1000 نقطة مبكرًا.

واضطرت ريباكينا، المصنفة الأولى للبطولة، إلى الانسحاب من دور الـ16 للمسابقة، خلال لقائها أمام الكرواتية أنتونيا روييتش، الأربعاء.

وفازت ريباكينا بالمجموعة الأولى بنتيجة 7ـ5، قبل أن تحسم منافستها المجموعة الثانية لمصلحتها بنتيجة 6ـ4، لتواصل اللاعبة الكرواتية تفوقها في المجموعة الثالثة، التي تقدمت فيها 1ـ0، بعدما كسرت إرسال نظيرتها الكازاخية، التي أعلنت انسحابها من اللقاء، وقبل انسحابها، اتجهت ريباكينا إلى اختصاصي العلاج الطبيعي وأخبرته أنها لم تنم جيدًا، مشيرة إلى أنها استيقظت وهي تعاني من صداع شديد، وشعرت بإرهاق في ساقيها.

وبذلك، تأهلت روييتش إلى دور الثمانية، حيث تواجه الفائزة من لقاء الأوكرانية إيلينا سفيتولينا والسويسرية بيليندا بنشيتش، لتستمر المغامرة للاعبة الكرواتية، التي خرجت من الدور الأول من الأدوار التمهيدية، قبل أن تعود إلى البطولة مجددًا بعدما حلَّت بدلًا من الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو، التي انسحبت من البطولة.

وحجزت الأمريكية أماندا أنيسيموفا مقعدها بدور الثمانية في البطولة، بعدما حققت فوزًا سهلًا على الإندونيسية جانيس تين بنتيجة 6ـ1 و6ـ3، في وقت سابق الأربعاء، بدور الـ16 للمسابقة.

وعقب غياب النجمتين البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيجا شفيونتيك عن البطولة، أصبحت أنيسيموفا المصنفة الثانية للمسابقة، حيث خاضت مباراتها الأولى بها الأربعاء.

وصعدت اللاعبة الأمريكية إلى دور الـ16 في البطولة مباشرة عقب انسحاب منافستها التشيكية باربورا كريتشيكوفا بالدور الأول.

وضربت أنيسيموفا «24 عامًا» موعدًا في دور الثمانية مع الروسية ميرا أندريفا، التي تغلبت على الرومانية جاكلين كريستيان بنتيجة 7ـ5 و6ـ3.

وقبل هذا العام، لم يسبق لأنيسيموفا أن تجاوزت الدور الثاني في دبي، وهي الآن على بعد ثلاثة انتصارات فقط من تحقيق لقبها الأول في المسابقة.