فرانك إيز يقود رين بعد حبيب بي

عيّن نادي رين الفرنسي، الأربعاء، فرانك إيز مدربًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للسنغالي حبيب بي الذي أُقيل الأسبوع الماضي.

ووقع إيز عقدًا يمتد حتى 2027 بعد إقالة بي، فيما يحتل رين المركز السادس في الدوري الفرنسي.

وارتبط اسم بي بقوة بتولي تدريب مرسيليا، لكن انتقاله إلى فيلودروم يواجه التأجيل بسبب حزمة التعويضات المالية المرتبطة برحيله عن رين.

وقاد إيز «54 عامًا» فريق لنس إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2023ـ2024 بعد إنهائه الدوري الفرنسي في المركز الثاني، قبل أن ينضم إلى نيس في الموسم التالي.

وغادر إيز نيس في ديسمبر بعد خمسة انتصارات فقط في 16 مباراة بالدوري، ويعود إلى منطقة بريتاني بعدما قضى ستة أعوام بين 2006 و2012 مدربًا في أكاديمية رين.

وقال إيز في بيان: «إنها سعادة كبيرة أن أعود إلى رين، متعة حقيقية لي ولجهازي الفني الانضمام إلى ناد كبير كهذا».

وأضاف: «منذ رحيلي في 2012، شهد النادي تطورًا كبيرًا، يتجلى في البنية التحتية الاستثنائية التي واصلت التحسن. شغف الجماهير بالنادي يتزايد، ولهذه الأسباب أنا محظوظ بأن أكون جزءًا من هذا المشروع».

وسيخوض إيز مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني، الأحد المقبل، في مواجهة أوكسير المتعثر.

وكان رين قد فجّر مفاجأة كبيرة، الجمعة الماضي، بفوزه على باريس سان جيرمان حامل اللقب وبطل أوروبا، في مباراة سجل فيها الأردني الدولي موسى التعمري، ويبدو في طريقه لحجز مقعد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.