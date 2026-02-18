بيشلر يقود سالزبورج

باشر النمساوي دانيال بيشلر مهمته، الأربعاء، بعد أن تم تعيينه مدربًا لفريق ريد بول سالزبورج النمساوي الأول لكرة القدم خلفاً للألماني توماس ليتش الذي تمت إقالته قبل يومين. (الفرنسية)