بريستياني: لم أتصرف بعنصرية تجاه فينيسيوس

أكد جيانلوكا بريستياني، لاعب فريق بنفيكا الأول لكرة القدم، عدم توجيه أي إهانة عنصرية لفينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما غطى فمه بقميصه.

وقال الأرجنتيني بريستياني «20 عامًا»، الذي يواجه عقوبة تصل إلى إمكانية إيقافه 10 مباريات حال إدانته وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «لم أتصرف أبدًا بعنصرية تجاه أي شخص، وأشعر بحزن كبير بعد التهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد».

من جانبه، أعلن «يويفا»، الأربعاء، عن تعيين محقق خاص لجمع الأدلة في الواقعة التي أدت إلى إيقاف المباراة لمدة عشر دقائق تقريبًا، بعدما فعَّل حكم اللقاء بروتوكول مكافحة العنصرية، المتبع في حال ادعاء أي لاعب تعرضه للإساءة.

ونقلت الكاميرات فينيسيوس وهو يقول للحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير إنَّ بريستياني وصفه بالقرد.

وحرص نادي بنفيكا على دعم لاعبه بريستياني، الأربعاء، قائلًا إنَّ لاعبي ريال مدريد الذين قالوا إنهم سمعوا الإهانة كانوا بعيدين للغاية.

وأثار فينيسيوس غضب جماهير بنفيكا عند احتفاله بهدفه في الدقيقة 50 بالرقص قرب الراية الركنية، لتلقي جماهير النادي البرتغالي الزجاجات وأشياء أخرى باتجاه لاعبي ريال مدريد، وبعدها توجه بريستياني إلى فينيسيوس، ودخل في مناوشة كلامية مع اللاعب البرازيلي، واضعًا فمه داخل القميص.

وفاز ريال مدريد بنتيجة «1ـ0» في البرتغال، وسيستضيف بنفيكا إيابًا 25 فبراير الجاري، حيث يتأهل الفائز منهما إلى دور الـ 16.

ونشر فينيسيوس بعد المباراة صورة احتفاله بالهدف، عبر حسابه على شبكة «إنستجرام»، وكتب «العنصريون جبناء، ويغطون أفواههم تعبيرًا عن ضعفهم، وما تعرضت له اليوم ليس جديدًا عليَّ أو على عائلتي، ولا أعرف سببًا لحصولي على إنذار بعد احتفالي بالهدف».

وقال بريستياني «أود أن أوضح أنني لم أوجه إساءة عنصرية إلى فينيسيوس، لقد أساء فهم ما سمعه مني».

ولكن لاعب بنفيكا لم يوضح سبب تغطية فمه، ولم يعاقبه الحكم ببطاقة صفراء، علمًا بأن بريستياني تم استبداله بعد مرور 81 دقيقة وسط تصفيق حار من جماهير فريقه.