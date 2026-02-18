الزمالك: أخطاء تحكيمية وراء خروجنا

ألقى نادي ‌الزمالك، الأربعاء، باللوم على ما وصفها «أخطاء تحكيمية واضحة» في خروج الفريق الأول لكرة القدم من كأس مصر عقب الخسارة 1ـ2 أمام سيراميكا كليوباترا، الثلاثاء، في دور الـ 16.



وقال الزمالك الذي أخفق في الدفاع عن لقبه في البطولة في بيان، الأربعاء: «يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن استيائه الشديد من استمرار الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن صمته السابق لم يكن ضعفًا، بل جاء حرصًا على انتظام المسابقات المحلية وعدم التأثير عليها، على الرغم من تكرار أخطاء الحكام ضد الفريق، إلى جانب الضغط الهائل في عدد المباريات خلال أيام قليلة وفي أكثر من بطولة قارية ومحلية، وذلك إعلاء للمصلحة العامة لكرة القدم المصرية».

وأضاف «لعب مباراة الفريق ‌أمام سيراميكا في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر جاء ‌في ⁠ظل غياب العدالة ⁠وتكافؤ الفرص بين الفريقين، على الرغم من مطالبة الزمالك بتأجيلها نظرًا لأنه يمثل مصر في بطولة قارية».

وشهدت المباراة أخطاء تحكيمية واضحة، وجاءت تحت تأثير مجموعة من التصرفات التي سبقت اللقاء، توحي بأن خسارة الزمالك للمباراة ستحدث لا محالة.

ويتساءل النادي عن أسباب عدم الإعلان عن طاقم التحكيم قبل المباراة بوقت كاف كما هو معتاد، حيث تم الكشف عنه بعد منتصف الليلة السابقة للقاء. كما يطرح النادي تساؤلات مشروعة حول ⁠عدم تعيين طاقم تحكيم دولي لإدارة تقنية الفيديو.

ويؤكد مجلس ‌الإدارة أنه يضع اتحاد الكرة أمام مسؤولياته، مطالبًا ‌بمراجعة شريط المباراة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد طاقم التحكيم ومعاقبتهم، مع عدم إسناد أي مباريات ‌مقبلة للفريق إلى هذا الطاقم. وسيقوم النادي بإرسال شكوى رسمية بهذا المعنى إلى ‌اتحاد الكرة.

ولم يكشف البيان عن واقعة بعينها أثرت على نتيجة المباراة بعدما أطاح سيراميكا بالزمالك ليضرب موعدًا مع طلائع الجيش في دور الثمانية.

وخاض الزمالك، الذي يعاني من أزمة مالية خانقة وعقوبات متعاقبة لوقف القيد، ثلاث مباريات في ثلاث بطولات مختلفة خلال أسبوع واحد هي الدوري وكأس ‌الكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر على الترتيب.

وكان سيراميكا قد تقدم بهدف عكسي في الدقيقة 18 سجله حسام عبد المجيد مدافع ⁠الزمالك بالخطأ ⁠في مرماه بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى لصالح سيراميكا نفذها صديق أوجولا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى رجب نبيل الذي مررها بالرأس نحو منتصف المنطقة حاول حسام عبد المجيد تشتيتها قبل أن تدخل الكرة مرماه. وأدرك الزمالك التعادل بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول سجله محمد إسماعيل. وجاء الهدف من ركلة حرة لصالح الزمالك في منتصف الملعب الدفاعي لسيراميكا أرسلها خوان بيزيرا بعرضية نحو منطقة الجزاء حاول التصدى لها محمد بسام حارس المرمى لكن الكرة سقطت من يده لتصل إلى محمد إسماعيل الذي سددها في الشباك الخالية. وأهدر أوجولا ركلة جزاء لسيراميكا في الدقيقة 60 سددها في القائم الأيسر.

واحتسب حكم المباراة ركلة الجزاء بعدما لمس حسام عبد المجيد الكرة بيده لكن سيراميكا حسم الفوز في الدقيقة 70 بهدف أحرزه أحمد بلحاج بتسديدة رائعة من خارج منطقة جزاء الزمالك سكنت الزاوية اليسرى العليا للمرمى.