ستيفانوس يتأهل

2026.02.18 | 07:22 pm
تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى الدور الثالث في بطولة قطر المفتوحة للتنس بعد تغلبه على الروسي دانييل ميدفيديف بمجموعتين متتاليتين الأربعاء.
