هاميلتون متفائل قبل انطلاق الموسم

أكد لويس هاميلتون، السائق البريطاني، تفاؤله قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من سباقات السيارات «فورمولا1».

وواجه هاميلتون بطل العالم سبع مرات صعوبات كبيرة في موسمه الأول مع فيراري، وفشل في الصعود إلى منصة التتويج على مدار الموسم، الذي أنهاه في المركز السادس بجدول ترتيب بطولة السائقين.

وأنهى هاميلتون الموسم بنتائج محبطة، حيث لم يتجاوز المركز الثالث عشر في آخر أربعة سباقات.

قال هاميلتون خلال التجارب الثانية في البحرين: «لقد تركت كل ما حدث في الموسم الماضي وراء ظهري، وقضيت وقتًا طويلًا في تأهيل نفسي ذهنيًا وبدنيًا خلال الشتاء».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: «بشكل عام، أحاول التحسن استعدادًا لبداية الموسم، وأشعر أنني في أفضل حالاتي للمرة الأولى منذ فترة طويلة».

ولم يفز فريق فيراري بأي سباق في موسم 2025، ولم يترك هاميلتون بطل العالم سبع مرات آخرها في 2020 البصمة المطلوبة مع الفريق الإيطالي.

ولم يفز فيراري ببطولة السائقين منذ فوز كيمي رايكونن بها عام 2007، وخيب الفريق الآمال في الموسم الماضي مكتفيًا بالمركز الرابع في بطولة الصانعين، بعدما كان مرشحًا في البداية للمنافسة على اللقبين.

واصل هاميلتون: «أثق كثيرًا في هذا الفريق وقدراته، لذا قررت الانضمام إليه، وأعلم أن النجاح لن يتحقق سريعًا، لذا وقعت عقدًا طويل الأجل، لأنني أعلم أن النجاح سيتطلب وقتًا وجهدًا إضافيًا».

وختم السائق البريطاني: «أشعر أن الفريق تعلم الكثير من سيناريو الموسم الماضي، وأجرينا تعديلات جذرية، وأعتقد أن الفريق حاليًا منسجم بشكل أفضل من أي وقت مضى، وهو ما يحفزني».