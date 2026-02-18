بطولة قطر.. تسيتسيباس يطيح بميدفيديف

حقق اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، فوزًا مهمًا في بطولة قطر المفتوحة للتنس بتغلبه على الروسي دانييل ميدفيديف بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6ـ3، و6ـ4، الأربعاء، في الدور الثاني من البطولة.

وعدل تسيتسيباس سجل المواجهات المباشرة مع ميدفيديف لتصبح 5 انتصارات مقابل 10 هزائم، ليتقدم في البطولة التي كانت أفضل نتائجه السابقة فيها الوصول إلى دور الثمانية في عام 2018.

ويحتل تسيتسيباس حاليًا المركز 33 في التصنيف العالمي، في المقابل، يوجد ميدفيديف في المركز 11 عالميًا.

وتجرى هذه البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1993 وتصنف حاليًا ضمن بطولات رابطة محترفي التنس لفئة الـ500 نقطة، على الملاعب الصلبة في مجمع خليفة الدولي، وتقدم جوائز مالية تقدر بنحو 2.8 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى نقاط التصنيف العالمي.