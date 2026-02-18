موسم الدرعية يمدد برامجه

أعلن موسم الدرعية تمديد عدد من برامجه، استجابةً للإقبال الكبير الذي شهدته منذ انطلاقها، وما رافقها من حضور وتفاعل واسع من مختلف الزوار من داخل السعودية وخارجها.

وشمل التمديد ثلاثة من أبرز البرامج، هي: «هل القصور، والحويّط، وسمحان»، حتى الأسبوع الرابع من مارس المقبل، فيما تواصل ليالي الدرعية حضورها بوصفها برنامجًا مستمرًا منذ انطلاق الموسم.

وأوضحت أحلام آل ثنيان، مديرة الموسم، أن قرار التمديد جاء بعد رصد مؤشرات حضور مرتفعة طوال الفترة الماضية، ما يعكس مكانة الموسم وجهة ثقافية وتاريخية تستقطب مختلف الفئات، مؤكدة أن التفاعل الإيجابي شكّل دافعًا مباشرًا لإتاحة الفرصة أمام شريحة أكبر من الجمهور للاستفادة من التجارب المقدمة.

ورفعت مديرة الموسم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم متواصل لقطاعات الثقافة والسياحة، وما يحظى به موسم الدرعية من اهتمام ومتابعة أسهمت في تعزيز مكانته محليًّا ودوليًّا.

كما أكدت أن النجاحات المتحققة، التي تعكس تكامل الجهود بين الجهات المعنية، جاءت بدعم وتمكين من أحمد الخطيب، الأمين العام لمجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة وترسيخ حضور السعودية وجهة عالمية للثقافة والسياحة.

ويُعدُّ موسم الدرعية أحد أبرز المواسم الوطنية التي تحتفي بالإرث التاريخي للمكان، وتقدم برامج متنوعة تعكس هوية المنطقة وتاريخها، ضمن تجربة متكاملة تجمع بين الأصالة والمستقبل.