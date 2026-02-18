«يويفا» يحقق في واقعة بريستياني وفينيسيوس

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الأربعاء، عن أنه سيحقق في مزاعم سلوك تمييزي، بعد أن اتّهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، الأرجنتيني جانلوكا بريستياني، مهاجم بنفيكا البرتغالي، بتوجيه إساءات عنصرية إليه.

وتوقفت مباراة ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب النور في لشبونة لأكثر من عشر دقائق، بعدما تقدّم فينيسيوس بشكوى إلى الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه بشأن الإساءة المزعومة، إثر احتكاك بينه وبين بريستياني.

وجاء ذلك بعد لحظات فقط من تسجيل فينيسيوس هدفًا رائعًا، قبل أن ينال بطاقة صفراء لاحتفاله أمام جماهير أصحاب الأرض.

وبعد جدال مع بريستياني، ركض فينيسيوس نحو الحكم وأخبره أن اللاعب الأرجنتيني نعته بكلمة «مونو»، وتعني «قرد» بالإسبانية.

وينفي بريستياني، البالغ 20 عامًا، الذي غطّى فمه بقميصه بينما بدا وكأنه يقول شيئًا لفينيسيوس، أن يكون وجّه أي إساءة عنصرية لنجم ريال مدريد.

وقال ترنت ألكسندر أرنولد، الظهير الإنجليزي للنادي الملكي، إن الحادثة «أفسدت الأمسية».

من جهته، دعا الدولي الفرنسي كيليان مبابي، هداف ريال مدريد، إلى معاقبة بريستياني بالإيقاف.

أما جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا الحالي وريال مدريد السابق، فقال إن بريستياني نفى توجيه أي إساءة عنصرية لفينيسيوس، وانتقد اللاعب البرازيلي لإثارة لاعبي وجماهير بنفيكا باحتفاله.

وانتقدت منظمة «كيك إت آوت» البريطانية لمكافحة التمييز في كرة القدم رد فعل مورينيو، واتهمته بالتلاعب النفسي.

وذكرت في بيان: «إن التركيز على احتفال فينيسيوس جونيور بالهدف أو تاريخ النادي، بدلًا من الاعتراف بالبلاغ، شكل من أشكال التلاعب النفسي».

وأكد بنفيكا مجددًا دعمه لبريستياني، وقال إنه يأسف لحملة التشويه التي وقع اللاعب ضحيتها.

من ناحيته، أعرب جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن صدمته وحزنه إزاء الحادثة، وأشاد بالإجراء الذي اتخذه الحكم، الذي فعّل بروتوكول مكافحة العنصرية في كرة القدم الأوروبية.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه في «إنستجرام»: «لا مكان للعنصرية في رياضتنا ولا في مجتمعنا على الإطلاق».