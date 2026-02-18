دورة الدوحة.. سينر يبلغ ربع النهائي

بلغ الإيطالي يانيك سينر، المصنف ثانيًا عالميًا، الدور ربع النهائي من دورة الدوحة في كرة المضرب «500 نقطة»، بتخطيه الأسترالي أليكسي بوبيرين « 6ـ3 و7ـ5»، الأربعاء.

ويخوض الإيطالي في الدوحة أول مشاركة له منذ خسارته حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، بسقوطه في نصف نهائي ملبورن بارك الشهر الماضي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وحافظ اللاعبان على الإرسال في الأشواط الخمسة الأولى للمجموعة الافتتاحية، قبل تحقيق سينر أول كسر في الشوط السادس 4ـ2، في طريقه لحسمها 6ـ3 بعد 30 دقيقة فقط من اللعب.

وفي الثانية، تحسّن أداء بوبيرين بشكل ملحوظ وقاتل بشكل أكبر، فحافظ اللاعبان على الإرسال من دون أن تسنح فرصة للكسر أمام أيّ منهما وصولا إلى الشوط العاشر 5-5، لكن الإيطالي نجح في الكسر في الشوط الحادي عشر 6-5، في طريقه لحسم المجموعة والمباراة 7ـ5 بعد 55 دقيقة.

ويواجه سينر في ربع النهائي التشكيكي الشاب ياكوب منشيك البالغ 20 عامًا والفائز على الصيني جانج جينجين 6ـ3 و6ـ2.

وخرج الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا وبطل نسخة 2023، بخسارته أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6ـ3 و6ـ4.

ويلتقي تسيتسيباس في الدور المقبل مع الروسي الآخر أندري روبليف الخامس وبطل العام الماضي، الذي تخطّى المجري فابيان ماروجان 6ـ2 و6ـ4.

في المقابل، بلغ الروسي الآخر كارن خاتشانوف السابع ربع النهائي بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش 6ـ2 و4ـ6 و6ـ4.

وينتظر خاتشانوف المتوج باللقب عام 2024، في الدور المقبل الإسباني كارلوس ألكاراس الأول أو الفرنسي فالنتان روييه، اللذين يتواجهان لاحقًا.

وبلغ ربع النهائي أيضًا التشيكي ييري ليهيتشكا الثامن بفوزه على البلجيكي زيزو بيرجس 6ـ2 و6ـ1، ضاربًا بذلك موعدًا مع الفرنسي أرتور فيس الفائز على مواطنه كونتان هاليس 6ـ1 و7ـ6 «9ـ7».