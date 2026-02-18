بيريرا قبل مواجهة تاليسكا: لا أعرف الخوف

أكد البرتغالي فيتور بيريرا، المدرب الجديد لفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنه لن يكون لديه مخاوف، عندما يتولى المسؤولية خلال أول مباراة، الخميس.

ويقود بيريرا فورست في واحد من أكثر الأجواء عدائية خلال مباراة ضد فنربخشة التركي المدجج بالنجوم، أبرزهم البرازيلي أندرسون تاليسكا بذهاب دور الملحق المؤهل في بطولة الدوري الأوروبي، وهو أحد الأندية التي قادها المدرب البرتغالي من قبل.

وتعد هذه المباراة الأولى للمدرب البرتغالي منذ رحيل شين دايش، مدرب الفريق السابق، الأسبوع الماضي، لكن بيريرا تعهد بأن يلعب الفريق بشجاعة في إسطنبول.

وقال بيريرا: «من المستحيل أن تقول إن هدفنا ليس المباراة المقبلة، فالهدف أن نفوز بالمواجهة».

وأضاف: «لم يسبق لي مطلقًا أن أعددت فريقي للعب من أجل التعادل، فالنية أن نذهب ونواجههم بأدواتنا، وبجودتنا، ونحاول أن نحقق الفوز».

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «في المباراة المقبلة ضد ليفربول، سيكون الأمر على المنوال نفسه، أحب أن يكون الفريق له شخصية وشجاعة وثقة في المواجهة».

وأردف: «هذه هي شخصيتي، ولا يمكنني أن أصبح شخصًا آخر، ولا أستطيع أن أتعايش مع الخوف، لأنني لا أحب الخوف في كرة القدم».