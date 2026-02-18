الاتحاد.. حصتان ترسمان خطة الكلاسيكو

يستعد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لموقعة الكلاسيكو أمام الهلال، السبت في قمة جولة «يوم التأسيس» الـ23 من دوري روشن السعودي بحصتين تدريبيتين على ملعبه وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ومنح البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق الجداوي، لاعبيه راحة لمدة يوم بعد الفوز على السد القطري 4-1، الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما أخضع اللاعبين غير الأساسيين إلى تدريبات إضافية بعد نهاية هذه المواجهة.

ويعاود الفريق الاتحادي تدريباته، الخميس، على أن يضع المدرب البرتغالي اللمسات الأخيرة على خططه الفنية خلال حصة تدريبية، أخيرة، الجمعة، تليها مغادرة البعثة إلى الرياض تأهبًا لملاقاة الهلال على ملعب المملكة أرينا.

وعلى صعيد المصابين، واصل الخماسي صالح الشهري وأحمد الجليدان والفرنسي موسى ديابي وسعد الموسى وفيصل الغامدي برامجهم التأهيلية بتمارين في صالة الحديد والملعب الرئيسي، إضافة إلى عبد الرحمن العبود الذي يخضع إلى برنامج خاص بهدف تجهيزه.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 37 نقطة متأخرًا بـ16 نقطة عن الهلال متصدر الترتيب بعد مرور 21 جولة من الدوري.