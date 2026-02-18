نيوكاسل يكتسح كارباج بسداسية

اكتسح فريق نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم مضيفه كارباج الأذربيجاني 6ـ1، الأربعاء، في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا، واضعًا الـ«مكبايس» على مشارف ثمن نهائي المسابقة.

وفرض البرازيلي أنتوني جوردون، جناح الفريق، نفسه نجمًا لمباراة فريقه بتسجيله «سوبر هاتريك»، وسجل جوردون رباعيته في الدقائق «3 و33 و32 و45+1» من ركلتي جزاء، قبل أن يترك مكانه للمهاجم الدنماركي وليام أوسولا في الدقيقة 68.

ورفع جوردون ابن الـ24 عامًا رصيده إلى 10 أهداف في المسابقة القارية، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي المسجل باسم آلان شيرر المهاجم السابق كأفضل هدّاف لنيوكاسل في موسم واحد في دوري الأبطال.

كما بات جوردون ثاني لاعب فقط في تاريخ دوري الأبطال يسجل أربعة أهداف في شوط أول، بعد البرازيلي لويز أدريانو مع شاختار دانييتسك الأوكراني أمام باتي بوريسوف البيلاروسي في أكتوبر 2014، بحسب وكالة أوبتا للإحصاءات.

وسجل الألماني ماليك تياو من رأسية الهدف الثاني أكده حكم الفيديو المساعد VAR بالدقيقة 8، والبديل جايكوب مورفي السادس في الشوط الثاني «72»، وجاء الهدف الشرفي الوحيد للفريق المضيف عبر إلفين كافار جولييف، مدافع الفريق «54».

وهو الانتصار الثالث تواليًا للفريق في مختلف المسابقات، بعد فوزهم على توتنام 2ـ1 في الدوري، وإسقاطهم أستون فيلا 3ـ1 في الكأس قبل 4 أيام.

يذكر أن مباراة الإياب بين نيوكاسل وكارباج، تلعب في الـ 24 من فبراير الجاري، على ملعب سانت جيمس بارك.