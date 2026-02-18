راسل يتصدر تجارب فورمولا 1 البحرين

سجل البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، أسرع زمن في اليوم الأول من الأسبوع الثاني للتجارب التحضيرية لموسم 2026 من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 في البحرين، الأربعاء.

وسجل راسل زمنًا بلغ دقيقة واحدة و33.45 ثانية متفوقًا بفارق ضئيل للغاية بلغ جزءًا واحدًا من المئة من الثانية عن أوسكار بياستري، سائق ماكلارين، وحل شارل لوكلير، سائق فيراري، في المركز الثالث بعد تصدره الفترة الصباحية، وجاء بطل العالم لاندو نوريس في المركز الرابع.

تأتي هذه التجارب في ظل تغييرات جذرية في اللوائح الفنية لعام 2026 شملت إعادة تصميم الانسيابية الهوائية ووحدات الطاقة، ما فرض على السائقين والفرق تحديات جديدة في التعامل مع السيارات الجديدة كليًا.

ونظرًا لتعقيد وحدات الطاقة الجديدة التي تتطلب رفع دورات المحرك لمدة تصل إلى 10 ثوان لضمان عمل الشواحن التوربينية بكفاءة قبل الانطلاق، بدأ الاتحاد الدولي لسباقات السيارات «فيا» في اختبار إجراءات معدلة لتفادي تعطل السيارات على شبكة الانطلاق كما حدث في تجارب الأسبوع الماضي، وهو أمر قد يكون كارثيًا في سباق حقيقي.