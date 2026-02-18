بعد أحداث إندونيسيا.. «الآسيوي» يمتدح الشمراني

أثنى شمسول مايدين، مدير دائرة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على طاقم الحكام السعودي بقيادة ماجد الشمراني، بعد إدارته مباراة بيرسيب باندونج الإندونيسي وراتشابوري التايلاندي، التي أجرت الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2 ، وفق ما كشفه لـ«الرياضية» مصدر خاص

جاء ذلك في اتصال شمسول بالطاقم السعودي، عقب نهاية اللقاء الذي احتضنه ملعب الفريق الإندونيسي، وشهد تأهل راتشابوري إلى ربع النهائي، رغم خسارته مواجهة الإياب بنتيجة 1ـ0، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بنتيجة 3ـ0.

وعقب صافرة النهاية، اقتحمت بعض جماهير الفريق الإندونيسي أرضية الملعب، وألقت بعض الأدوات، نحو اللاعبين والطاقم الفني ما دفع طاقم التحكيم السعودي إلى التوجه سريعًا نحو غرف الملابس حفاظًا على سلامتهم بعد توجيه مباشر من مراقب المباراة .

وأوضح المصدر نفسه أن مدير دائرة الحكام في الاتحاد الآسيوي، أبلغ طاقم الحكام بعد المباراة بصحة القرارات، وتحديدًا قرار البطاقة الحمراء التي احتُسبت ضد ويليام باروس لاعب الفريق الإندونيسي.

كما تلقى الشمراني اتصالًا من رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي للاطمئنان عليه مؤكدًا صحة جميع قراراته.

وبيّن المصدر أن مراقب المباراة أكمل رفع تقريره حول أحداث اللقاء، وتم إرساله عبر النظام الإلكتروني لأمانة الاتحاد الآسيوي حيث سيتم تحويله للجنة الانضباط القارية لاتخاذ العقوبات النظامية.