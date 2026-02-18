هونيس: لا نعرف ما ينتظرنا أمام سيلتيك

أكد سيباستيان هونيس، مدرب فريق شتوتجارت الألماني الأول لكرة القدم، أنه يتطلع للأجواء الشهيرة لمنافسه سيلتيك الإسكتلندي، وذلك عندما يواجهه، الخميس في ذهاب دور الملحق لبطولة الدوري الأوروبي، أكثر من كونه يخشاها.

وقال هونيس في مؤتمر صحافي، الأربعاء: «إنها واحدة من أصعب نتائج القرعة التي يمكن أن نصادفها، لكنها أيضًا جذابة، لأننا لدينا فرصة للعب هنا في هذا الملعب المرموق والمحترم».

وتابع: «لا نعرف تحديدًا ما ينتظرنا، لكننا نعلم أنه سيكون شيئًا عظيمًا، نحن ببساطة يتعين علينا أن نكون مستعدين لصخب الجماهير في المدرجات، سيكون الأمر صعبًا، لكن هذه هي بالضبط المباريات التي نأملها».

ويأمل الألمان في العودة بنتيجة جيدة، قبل المواجهة المتجددة بين الفريقين الأسبوع المقبل بمباراة الإياب، من أجل التأهل لدور الـ16

وقال هونيس الذي يدرك أن فريقه كان يعاني خارج ملعبه الموسم الجاري في الدوري الأوروبي: «في الأدوار الإقصائية، يجب عليك أن تكون دقيقًا وشرسًا للغاية».