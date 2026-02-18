النصر يبلغ ربع النهائي ويعادل رقم جيسوس مع الهلال

تأهَّل فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء الأربعاء، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، وعادل بحفاظه على نظافة شباكه، للمباراة السابعة تواليًا، رقمًا قياسيًا لمدرِّبه البرتغالي جورجي جيسوس مع الهلال.

وكرر النصر نتيجة لقاء الذهاب، قبل أسبوع، وهزم أركاداج التركمانستاني 1ـ0، على ملعب «الأول بارك»، في موعد الإياب، معلنًا عن وصوله إلى دور الثمانية.

وأحرز الجناح عبد الرحمن غريب الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية، عقب متابعةٍ لكرة عرضية أرضية من الظهير نواف بوشل.

وأشرك جيسوس 16 لاعبًا على مدى الشوطين، وبدأ بتشكيلٍ معظمه من العناصر الاحتياطية في دوري روشن السعودي. وفي الشوط الثاني، أشرك بعضًا من نجومه الأساسيين، مثل المهاجم البرتغالي جواو فيليش، والجناح الفرنسي كينجسلي كومان.

ويواجه الفريق، لحساب دور الثمانية، الوصل الإماراتي، الذي تجاوز الزوراء العراقي 6ـ5 بمجموع لقائي الذهاب والإياب.

وحافظت كتيبة جيسوس على نظافة الشباك للمباراة السابعة على التوالي. بذلك، عادلت أطول سلسلة مباريات قاد فيها البرتغالي فريقًا سعوديًا من دون تلقّي أي هدف.

وخلال فترة جيسوس الثانية مع الهلال، بين 2023 و2025، تجنب الفريق الأزرق استقبال أي هدف في سبع مباريات متتالية، بين نهاية أكتوبر وبداية ديسمبر 2023.

وبدأ النصر سلسلة مماثلة أمام التعاون، في 26 يناير الماضي، استمرت أمام الخلود، والرياض، والاتحاد، وأركاداج في الذهاب، والفتح، والفريق التركمانستاني في العودة.

وكسِب الفريق المباريات السبع، ووصل عدد انتصاراته المتتالية إلى تسعة.