تسلّم حيثيات قرار شكوى 4 لاعبين من الأهلي.. القادسية يصعّد ويستأنف

يتجه نادي القادسية إلى تصعيد شكواه بخصوص مباراة فريقه الأول لكرة القدم ضد الأهلي، في 21 نوفمبر الماضي ضمن الجولة الـ 9 من دوري روشن السعودي، إلى محكمة التحكيم الرياضي السعودية، بعد المرور بلجنتي الانضباط والأخلاق والاستئناف، في الاتحاد السعودي للعبة، اللتين رفضتا اعتراض النادي.

وأضافت المصادر أن الإدارة القدساوية تسلمت حيثيات القرار من قبل الاستئناف وتستعد لتصعيد القضية بالاستئناف عبر التحكيم الرياضي.

وقدَّمت شركة نادي القادسية بعد المباراة، التي كسِبها الأهلي 2ـ1 في جدة، احتجاجًا للمراقب على مشاركة لاعبي الفريق المضيف الأربعة: المهاجم فراس البريكان، والمهاجم الإنجليزي إيفان توني، والمدافع محمد سليمان، والفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب الوسط. ونشر الاتحاد، على موقعه الإلكتروني الرسمي قرارًا من «الاستئناف»، يقبل الاستئناف القدساوي من ناحية الشكل، ويرفضه في الموضوع، مُؤيدًا قرار «الانضباط والأخلاق»، الصادر 3 ديسمبر الماضي، بشأن احتجاج النادي. وقضى قرار «الاستئناف» بمصادرة رسوم الاستئناف المسدَّدة لحساب اتحاد اللعبة، وأتاح الطعن وفق المادة 61 من النظام الأساسي للاتحاد. وقرَّرت اللجنة، لاحقًا، قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية، ورفضه موضوعًا، ومصادرة رسومه لمصلحة الاتحاد، وإتاحة الاستئناف أمام القادسية الذي رأى أن مشاركة الأربعة لم تكن نظامية.