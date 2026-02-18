بعد 8 أعوام.. شيفرين تنتزع ذهبية سباق التعرج

أنهت النجمة الأمريكية ميكايلا شيفرين غيابها الطويل عن منصات التتويج الأولمبية بفوزها بذهبية سباق التعرج، الأربعاء، بينما حقق نجم ألواح التزلج سو ييمينج أول لقب للصين في دورة ألعاب ميلانوكورتينا.

وتُعدّ شيفرين من أعظم المتزلجات في التاريخ، لكنها انتظرت ثمانية أعوام، وتحديدًا منذ دورة بيونج تشانج 2018، لتحقيق ذهبيتها الثالثة في مسيرتها الرياضية اللامعة.

وفي ختام منافسات التزلج الألبي في إيطاليا، جلب فوزها المؤثر بعض الراحة للفريق الأمريكي الذي لا يزال يعاني من صدمة سقوط ليندسي فون المروع في سباق الانحدار.

وتصدرت اللاعبة البالغة 30 عاما، السباق بعد الجولة الأولى في ظروف مثالية في كورتينا دامبيتسو، وحققت فوزًا ساحقًا بزمن إجمالي قدره 1:39.10 دقيقة، متقدمة بفارق 1.5 ثانية عن السويسرية كاميّ راست بطلة العالم.

وأكملت السويدية آنا سفن لارسون منصة التتويج لتحرز أول ميدالية أولمبية في مسيرتها.