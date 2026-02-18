الأهلي يستعيد ميندي وكيسيه

استعاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم جهود السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، والإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، بعد مشاركتهما في التدريبات الجماعية، الأربعاء، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

والتحق ميندي وكيسيه بزملائهما في الحصة التدريبية، بعد أن حالت الإصابة دون مشاركتهما في مباراة شباب الأهلي الإماراتي، الإثنين، في ختام مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأظهر حارس المرمى السنغالي ولاعب الوسط الإيفواري جاهزيتهما في التدريبات، لكن المصادر ذاتها ربطت مشاركتهما أمام النجمة، الخميس، بقرار فني سيتخذه الألماني ماتياس يايسله في الاجتماع الفني قبل المباراة.

واختتم الفريق الأهلاوي تحضيراته للقاء النجمة بحصة تدريبات تركزت على تمارين في الصالة الرياضية، تلتها أخرى لياقية على الملعب، وبعدها فرض المدرب الألماني مناورة مصغرة.

ويستقبل الأهلي، الثالث بـ50 نقطة، ضيفه النجمة، متذيل الترتيب بثماني نقاط، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن جولة «يوم التأسيس» الـ23 من دوري روشن السعودي.