دورة الدوحة.. ألكاراز يكمل مقاعد دور الـ8

أكمل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميًا، مقاعد دور الثمانية من بطولة قطر المفتوحة للتنس، حيث تأهل للعام الثاني على التوالي بعد فوزه على الفرنسي فالنتين روييه بمجموعتين دون رد بنتيجة «6ـ2و7ـ5»، الأربعاء.

وعلى الرغم من تأخره في المجموعة الثانية بنتيجة «2ـ5»، أظهر النجم الإسباني رباطة جأش كبيرة، وفاز بخمسة أشواط متتالية ليحسم اللقاء لمصلحته، مسجلًا بذلك انتصاره التاسع على التوالي ووصوله إلى دور الثمانية رقم 55 في مسيرته الاحترافية.

ويأتي هذا التألق بعد 17 يومًا فقط من إنجاز ألكاراز التاريخي في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث تغلب على الأسطورة الصربي نوفاك ديوكوفيتش بنتيجة «2ـ6 و6ـ2 و6ـ3 و7ـ5»، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يفوز بجميع بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

ومنذ أبريل الماضي، يعيش ألكاراز، البالغ من العمر 22 عامًا، فترة ذهبية، إذ حقق 64 انتصارًا مقابل خمس هزائم فقط، كما حقق 27 انتصارًا دون هزيمة على الملاعب الصلبة، ووصوله إلى 11 مباراة نهائية في آخر 12 بطولة خاضها.

وسيواجه ألكاراز في الدور المقبل الروسي كارين خاشانوف المصنف السابع في البطولة وبطل نسخة 2024، الذي تأهل بدوره بعد فوز صعب على المجرى مارتون فوكسوفيتش.