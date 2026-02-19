جيسوس: النصراويون لا يهتمون بالآسيوية.. وغريب: مفاوضات التجديد مستمرة

دعا البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى استشعار قيمة دوري أبطال آسيا 2، بعد فوز لاعبيه أمام 3600 متفرج على أركاداج التركمانستاني، مساء الأربعاء في إياب دور الـ 16.

وانتصر الفريق 1ـ0، مُكرّرًا نتيجة الذهاب قبل أسبوع، وتأهَّل إلى ربع النهائي، لملاقاة الوصل الإماراتي.

وبعد صافرة النهاية، حثَّ جيسوس المشجعين على استشعار أهمية دوري الأبطال 2.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي: «تمنيت لو أن الجماهير حضرت.. شعرتُ أنها لا تعطي قيمة لهذه البطولة، إن قيمتها كبيرة، والفريق الذي واجهناه اليوم كان ملعبه ممتلئًا بـ 45 ألف متفرج عندما لعِبنا ضده على أرضه، اليوم 3600 عدد ضعيف للغاية».

ورأى أن لاعبيه، بما يمتلكونه من إمكانات، يستحقون أن يكون ملعبهم ممتلئًا.

وشدد: «النصر كبير، وكبير بجماهيره، وفي اللحظات الصعبة يجب على جماهير الفرق الكبرى الحضور، أنتظر منها الحضور في المباراة المقبلة».

ولفت المدرب إلى تحقُّق هدف آخر من المباراة، إضافةً إلى التأهل، وهو إشراك أكبر عدد من اللاعبين.

وأبان: «هدفُنا الأول التأهل، والثاني مشاركة اللاعبين»، ممتدحًا مستوى الجناح عبد الرحمن غريب صاحب الهدف الوحيد في لقاء الإياب، فيما نوَّه بعدم تلقي الفريق أي هدف خلال سبع مباريات متتالية، عازيًا ذلك إلى تصحيح بعض الأفكار الدفاعية بعد فترة صعبة شهِدت غياب بعض اللاعبين بسبب الإصابات، ومنهم المدافع الفرنسي محمد سيماكان.

وأكد البرتغالي استهداف الفريق الفوز بدوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا 2.

وأشار إلى تصاعد مستوى المنافسين، قاريًا، كلّما تقدَّمت المنافسة، وعدّ شعور الفرق بالإرهاق، في ظل خوض مباراة كل 3 أيام، أمرًا طبيعيًا.

وطلب جيسوس من الصحافيين توجيه الأسئلة إلى غريب، الذي حضر المؤتمر معه.

وقال: «أريد منكم أن تسألوا عبد الرحمن عن أدائه خلال المباراة وعن هدفه، مردوده قوي».

وتحدث اللاعب قائلًا: «أعِد جماهير النصر بالاجتهاد، كلما سنحت فرصة المشاركة، وتقديم كل شيء من أجل الفريق، نحاول الاجتهاد للفوز بهذه البطولة». وكشف عن استمرار المفاوضات مع النادي من أجل تجديد عقده، مردفًا: «إن شاء الله إنّي باقي».