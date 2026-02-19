5 أعوام.. الخطوط السعودية شريكا مع سكس فلاجيز

أبرمت الخطوط السعودية مع متنزهي أكواريبيا وSix Flags مدينة القدية، اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد خمسة أعوام لتصبح بموجبها الشريك الرسمي الأول في قطاع الطيران، حسبما كشفت الخطوط السعودية على «إكس» موقع التواصل الاجتماعي.

وفي إطار هذه الشراكة طوّرت الخطوط السعودية باقات سفر تتيح للزوار الاستمتاع بتجارب المتنزهين، كما يعكس هذا التعاون حضور علامتي أكواريبيا Six Flags مدينة القدية عبر تصاميم خاصة ضمن أسطول الخطوط السعودية.

ويجسد متنزه Six Flags مدينة القدية معيارًا جديدًا للتشويق الاستثنائي على مستوى المنطقة والعالم، إذ يتكون من ستة عوالم لكل منها طابعه الخاص لتأخذ الزوار في رحلة مشوّقة بين 28 لعبة وتجربة ترفيهية مصممة بأعلى المعايير العالمية، ولا تقتصر ريادة المتنزه على تنوع خياراته فحسب، بل يبرز وجهةً رائدةً في كسر الحواجز الهندسية والترفيهية، باحتضانه لخمس ألعاب محطمة للأرقام القياسية العالمية، وتتصدر هذه الابتكارات أفعوانية «فالكون فلايت»، الأفعوانية الأسرع والأعلى والأطول في العالم.

ويقدم متنزه أكواريبيا تجربة استثنائية لمرتاديه من خلال 22 لعبة ومنزلقا مائيًّا، ونهرٍ صناعي صُمم ليكون وجهة للاسترخاء والترفيه المائي، كما يتفرد المشروع باحتضانه لأول حوض سباحة مخصص لركوب الأمواج في السعودية، إضافة إلى مرافق متطورة للرياضات المائية المشوقة، وللباحثين عن الخصوصية والرفاهية يوفر المتنزه 91 كابينة فاخرة، مما يجعله وجهة سياحية متكاملة تعيد تعريف مفهوم الترفيه المائي بأعلى المعايير العالمية.