ضمك يفاضل بين الصلخدي وأريسلون

أرجأ البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، اختيار تشكيلته الأساسية لمباراة الشباب، الجمعة، إلى التدريب الأخير الخميس وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ورسم المدرب البرازيلي ملامح التشكيلة في الحصة التدريبية، الأربعاء، غير أن المصادر أشارت إلى أنه لم يستقر على مركز الجناح الأيمن، إذ لا زال يفاضل بين السوري محمد الصلخدي والبرازيلي أريسلون لاختيار أحدهما في القائمة الأساسية.

وكثف كاريلي تحضيرات فريقه بحصة تدريبية تنوعت بين الجوانب البدنية والفنية، واختتمت بمناورة مصغرة تأهبًا للقاء الشباب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها ضمن جولة «يوم التأسيس»، الـ23 من منافسات دوري روشن السعودي.

ويحتل ضمك المركز الـ15 برصيد 15 نقطة، وفي المقابل يملك الشباب 19 نقطة في المركز الـ14.