جليمت يحبط الإنتر ويواصل طريق المفاجآت

واصل فريق بودو جليمت النرويجي الأول لكرة القدم، سلسلة مفاجآته في دوري أبطال أوروبا بالفوز 3-1 على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16، الأربعاء.

وأحرز سوندر برونستاد فيت وينس بيتر هاوجي وكاسبر هيج أهداف الفريق النرويجي في الدقائق 20 و61 و64، بينما أحرز بيو إسبوزيتو هدف إنتر في الدقيقة 30.

وأفسدت هذه الخسارة فرحة إنتر ميلان بالفوز الصعب على يوفنتوس بنتيجة 3-2 في الدوري الإيطالي، وتصعب من مهمة الفريق في التعويض إيابًا على ملعب سان سيرو، الثلاثاء المقبل.

أما فريق بودو جليمت فقد واصل إحراجه لكبار القارة بعد الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1 ومانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-1 في مرحلة الدوري المكونة من 36 فريقًا.