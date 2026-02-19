بروج يفرض التعادل على أتلتيكو
لاعبو كلوب بروج يحتفلون بهدف التعادل في شباك أتلتيكو مدريد (الفرنسية)
بروج ـ رويترز 2026.02.19 | 01:30 am
فرض فريق كلوب بروج البلجيكي الأول لكرة القدم التعادل على أتلتيكو مدريد الإسباني 3ـ3، في اللحظات الأخيرة، والذي كان قد تقدم بهدف عكسي قرب النهاية في ذهاب الملحق المؤهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.
وسدد كريستوس تزوليس كرة قوية من زاوية ضيقة في الدقيقة 89 مدركًا التعادل، ورغم أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، فإنه عدل عن رأيه بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.
وقلب بروج تأخره بهدفين في الشوط الأول ليعادل النتيجة، لكن بدا أن انتفاضته ذهبت هباءً عندما سجل جويل أوردونيز هدفًا في مرماه في الدقيقة 79.
لكنه فرض التعادل ليبقي على حظوظه في لقاء الإياب الذي يلعب الثلاثاء المقبل في مدريد.