بروج يفرض التعادل على أتلتيكو

فرض فريق كلوب بروج البلجيكي الأول لكرة القدم التعادل على أتلتيكو مدريد الإسباني 3ـ3، في اللحظات الأخيرة، والذي كان قد تقدم ‌بهدف عكسي ‌قرب ​النهاية ‌في ذهاب ⁠الملحق ​المؤهل لدور ⁠الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وسدد كريستوس تزوليس كرة قوية من زاوية ⁠ضيقة في الدقيقة ‌89 مدركًا ‌التعادل، ورغم ​أن الحكم ‌ألغى الهدف بداعي ‌التسلل، فإنه عدل عن رأيه بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وقلب بروج ‌تأخره بهدفين في الشوط الأول ليعادل النتيجة، ⁠لكن بدا ⁠أن انتفاضته ذهبت هباءً عندما سجل جويل أوردونيز هدفًا في مرماه في الدقيقة 79.

لكنه فرض التعادل ليبقي على حظوظه في لقاء الإياب ​الذي يلعب الثلاثاء ​المقبل في مدريد.