رودجرز: الأخدود قوي.. ووضعنا أفضل

أقر الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، بصعوبة مواجهة الأخدود، الجمعة ضمن جولة «يوم التأسيس»، الـ23 من دوري روشن السعودي، مشددًا على أهمية استغلال المساحات أمام منافس وصفه بالمنظم والقوي من الناحية الدفاعية.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي، الأربعاء، للحديث عن مواجهة الأخدود: «نعلم أن المنافس سيكون منظمًا وقويًا من الناحية الدفاعية، ويجب علينا أن نكون سريعين وحيويين بالكرة والبحث عن المساحات واستغلالها».

وأضاف المدرب الإيرلندي: «من الناحية الفنية والتكتيكية نواجه فريقًا يجيد اللعب على الهجمات المرتدة، ولكن نحن في وضع أفضل من السابق وجاهزون لخوض اللقاء».

وعن خوض المباريات في شهر رمضان المبارك، أجاب مدرب القادسية: «التحديات تكون في بداية الشهر لأنها مرحلة تأقلم مع مواعيد مختلفة ونظام غذائي مختلف ولكن سنتجاوزها».