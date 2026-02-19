فياريال يضاعف معاناة ليفانتي

انفرد فريق فياريال الأول لكرة القدم بالمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه على مضيفه ليفانتي 1-0 الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة فالنسيا في ديسمبر الماضي.

وسجل الضيوف انتصارهم الـ15 في «لا ليجا» الموسم الجاري بفضل هدف المباراة الوحيد الذي سجله المهاجم الجورجي جورج ميكاوتادزه في الدقيقة 57.

ورفع فريق المدرب مارسيلينو جارسيا تورال رصيده إلى 48 نقطة منفردًا في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع برصيد 45 نقطة.

ويأتي الانتصار في توقيت مثالي لفياريال الذي كان يمرّ بفترة صعبة في الدوري تخللها ثلاث هزائم وتعادل وانتصار في آخر خمس مباريات، جامعًا بذلك أربع نقاط فقط من 15 ممكنة.

في المقابل، انقاد ليفانتي إلى هزيمته الـ14 في الدوري، وهي الثالثة تواليًا، فتجمّد بذلك رصيده عند 18 نقطة واقترب أكثر من الهبوط إلى الدرجة الثانية.