الشهري بين نكوتا وماتيا

يفاضل سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بين الجنوبي إفريقي موهاو نكوتا والصربي ماتيا جلوشيفيتش للزج بأحدهما أساسيًا في مواجهة الفتح، الخميس ضمن جولة «يوم التأسيس» الـ23 من دوري روشن السعودي حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الشهري وقف على جاهزية نكوتا وماتيا في الحصة التدريبية، على أن يستقر على أحدهما خلال التدريب الأخير، الخميس.

وركز الشهري في التدريبات على الجوانب الفنية، وتضمنت جملًا فنية خاصة بالتحول السريع من الدفاع الى الهجوم، مع تكثيف العمل على الأطراف واستغلال المساحات، إلى جانب تدريبات على الكرات الثابتة.

ويحتل الفريق الاتفاقي المركز السابع برصيد 35 نقطة، بينما يأتي الفتح عاشرًا بـ24 نقطة قبل مباراتهما على ملعب إيجو في الدمام.