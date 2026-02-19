وولفرهامبتون يهز صدارة أرسنال

اكتفى فريق أرسنال الأول لكرة القدم بالتعادل مع مضيفه وولفرهامبتون 2-2، الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة الـ31 بالدوري الإنجليزي.

وللمباراة الثانية على التوالي بالدوري يفشل أرسنال في الفوز بعدما كان قد تعادل مع برينتفورد 1-1 في الجولة الماضية.

تقدم بوكايو ساكا بهدف أول لأرسنال في الدقيقة الخامسة، وأضاف الإكوادوري بييرو هينكابي الهدف الثاني في الدقيقة 56، ثم قلص الإسباني هوجو بوينو الفارق لوولفرهامبتون في الدقيقة 61.

واستفاد «الذئاب» من هدف ذاتي سجله الإيطالي ريكاردو كالافيوري مدافع أرسنال بطريق الخطأ في مرماه ليخطف نقطة التعادل.

رفع أرسنال رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط فقط عن مانشستر سيتي الوصيف، أما وولفرهامبتون فلا يزال متذيلًا وله 10 نقاط.