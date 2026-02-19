رونالدو يتابع الفوز والتأهل

تابع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، فوز زملائه على أركاداج التركمانستاني من منصة ملعب «الأول بارك» في الرياض، مساء الأربعاء.

وهزم الفريق ضيفَه 1-0، ضمن إياب ثُمن النهائي، مكررًا نتيجة مباراة الذهاب قبل أسبوع في مدينة أركاداج شمالي تركمانستان.

وشاهد رونالدو المباراة من المنصة، وجلس متوسطًا مواطنَيه جوزيه سيميدو، الرئيس التنفيذي للنادي، وسيماو كوتينيو، المدير الرياضي.

وغاب النجم البرتغالي الكبير عن مباراة الذهاب، وباقي مباريات دوري أبطال آسيا 2، ما عدا واحدة، من أجل تجنيبه الإرهاق.

ويعتمد مواطنه المدرب جورجي جيسوس على الخيارات الهجومية الأخرى أمام فرق البطولة.

وأمام أركاداج في الرياض، هاجم بالثنائي عبد الله الحمدان، المنضم أخيرًا إلى الفريق، ومحمد مران.

وبعد تأهله، يواجه النصر، ضمن دور الثمانية، فريق الوصل الإماراتي، الذي تغلب 6ـ5 على الزوراء العراقي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.