تمخضت «رابطة المحترفين»

كانت ردة فعل «الشارع الرياضي» على تصريح «رابطة الدوري السعودي للمحترفين» للـ «بي بي سي» عنيفة، لتجاهلها الداخل المعني بالأمر، وذهابها للإعلام الخارجي، وأنها لم تحترم الشارع الرياضي الذي من المفترض أن تشرح لهم ما حدث.

وهذا ما جعل الرابطة تتحدث من خلال مدير الاتصال والإعلام بالرابطة «أ. عمر بترجي» للداخل لشرح وجهة نظرها بمفاوضات المدير الرياضي للرابطة «مايكل إيمينالو» مع «بنزيما» لتجديد عقده، التي فشلت كما زعم بعض الاتحاديين، وردهم على من لم يتحدث «رونالدو»، ثم العقد الجديد لـ «بنزيما».

واختارت الرابطة القناة المسالمة «القنوات الرياضية السعودية» للظهور، والمذيع «أ. محمد الخميس»، ليحاورها.

وخلال «18 دقيقة» بدا «بترجي» وكأنه يعيد قصة/أسطورة «تمخض الجبل فولد فأرًا».

فهو لم يوضح أي شيء وزاد الأمور تعقيدًا وضبابية، فأكد أن الرابطة لم تصدر بيانًا، ولم ترد على أحد بشكل مباشر، بل تصريحًا للدفاع عن نزاهة الدوري، بينما عنونت «بي بي سي» التصريح بـ «رابطة الدوري السعودي تحذر رونالدو، وتؤكد أن القرارات المتخذة، لا تخضع لإرادة أي لاعب»، فكيف لم ترد عليه، وهي تحذّره؟

ثم انتقل ليشرح ما حدث في مفاوضات تجديد عقد «بنزيما» مع الاتحاد، وما علاقة المدير الرياضي للرابطة «إيمينالو»، وهل هو سبب الفشل كما يزعم الاتحاديون؟

فأكد أن عقد «بنزيما» على برنامج الاستقطاب، وأكد على حضور «إيمينالو»، لكنه نفى أنه هو من فاوض، فهل هو مبعوث من هيئة الأمم المتحدة؟

وصمت عن باقي عقد «بنزيما»، ولم يخبرنا كيف انتهت العلاقة التعاقدية؟

ومر سريعًا على توقيع «بنزيما» للهلال، وأن الرابطة لم تحضر المفاوضات، ولا شأن لها بقيمة العقد، لكنه شهد أن قيمة العقد من مواد الهلال، رغم أنهم لم يحضروا المفاوضات والتوقيع.

وختم حديثه بالأسطوانة المكرورة «الإعلام شريك للرابطة»، وللأسف «الخميس» لم يتبرأ من هذه الشراكة، ولا وضح له، أن الإعلام سلطة مستقلة، يراقب عمل الرابطة، ولن يكون يومًا شريكًا معهم إن ارتكبوا الأخطاء.