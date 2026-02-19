الاتفاق والفتح.. قمة رمضانية

يحلُّ فريق الفتح الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الاتفاق في سهرة رمضانية، الخميس عند الـ 10:00 مساءً، على ملعب «إيجو» في الدمام، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين في 29 مباراة، منها 7 انتصارات للاتفاق مقابل 14 للفتح، وحضر التعادل بين الطرفين في 8 مواجهات، وسجَّل أصحاب الضيافة 24 هدفًا، مقابل 43 هدفًا للضيوف.

وسجَّل الفتح أكبر النتائج في مواجهاته أمام الاتفاق بنتيجة 4ـ0، وتكررت أربع مرات، بداية من موسم 2012ـ2013، وعاد وكررها ثلاث مرات متتالية ابتداءً من 2020ـ2021، بينما حقق الاتفاق أكبر الانتصارات حينما تغلب على منافسه 3ـ2 في موسم 2020ـ2021.

وكانت مواجهة الدور الأول انتهت لمصلحة الضيوف بـ2ـ1 سجلت عن طريق فهد الزبيدي، والبرتغالي جورجي فيرنانديز، بينما سجَّل للاتفاقيين الفرنسي موسى ديمبيلي.

ويسعى سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق، إلى تعويض الخسارة التي تلقاها أمام المتصدر الهلال في الجولة الماضية، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه الذي يملك حلولًا هجومية، فيما يهدف البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفتح، هو الآخر تعويض خسارة النصر والعودة إلى الانتصارات.

ويحتل الاتفاق المرتبة السابعة في قائمة دوري المحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يملك الفتح 24 نقطة في المركز العاشر.