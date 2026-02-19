الخلود والرياض.. مواجهة النهوض

يلتقي فريق الخلود الأول لكرة القدم، الخميس عند الـ 10:00 مساءً، أمام ضيفه الرياض على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا بدوري المحترفين في ثلاث مواجهات، حقق الرياض الفوز مرتين، مقابل انتصار وحيد للخلود، الذي سجَّل مهاجموه 4 أهداف، مقابل 6 أهداف لمنافسه.

وتغلب الرياض على الخلود في مواجهة الدور الأول بهدف دون مقابل، سجَّله مامادو سيلا.

ويتفوق الخلود على منافسه من حيث الاستقرار الفني، إذ يقود الإنجليزي ديس باكنجهام الفريق منذ بداية الموسم، بعكس الرياض الذي عيَّن البرازيلي ماوريسيو دولاك، خلفًا للأوروجوياني دانيال كارينيو، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وتعرض الخلود للخسارة أمام النجمة في الجولة الماضية، بينما تعادل الرياض أمام الخليج 1ـ1.

ويحتل الخلود المرتبة الـ13 في قائمة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، مقابل 13 نقطة للرياض.