الأهلي يخطط على نقاط النجمة

يستضيف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، نظيره النجمة عند الـ 10:00 مساء الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، وذلك ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي.

وسجلت مواجهة الدور الأول بين الفريقين، والتي لعبت لحساب الجولة السادسة، المواجهة التاريخية الأولى بين الطرفين في دوري المحترفين، إذ أنهى الأهلي المباراة بهدف وحيد سجل عن طريق مهاجمه فراس البريكان.

ويسعى الأهلي الذي أنهي دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بعد فوزه على شباب الأهلي الإماراتي 4ـ3، وحصوله على المركز الثاني في مجموعة «الغرب»، إلى تحقيق انتصاره على النجمة القابع في آخر قائمة الترتيب.

ويدرك الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي، أهمية نقاط المباراة، بهدف المواصلة والضغط على المتصدر الهلال، الذي يتقدم بفارق «3 نقاط»، من خلال على أبرز العناصر الأجنبية في صفوفه، يتقدمهم السنغالي إدوارد ميندي حارس المرمى، والإنجليزي إيفان توني هداف الفريق، والجزائري رياض محرز.

فيما يأمل النجمة تحقيق نتيجة إيجابية، بعد أن سجل أول انتصاراته الجولة الماضية بالفوز على الخلود 2ـ1، في المشوار الافتتاحي للإنجليزي نيستور إل مايسترو المدرب الجديد، والذي تولى المهام بعد إلغاء عقد البرتغالي ماريو سيلفا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما يتذيل النجمة قائمة الترتيب برصيد 8 نقاط.