قبل النجمة.. ديميرال يواصل الغياب

أبعد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، التركي ميريح ديميرال، من القائمة التي ستخوض مواجهة النجمة، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن يايسله يفضل إراحه ديميرال، على أن يبدأ تجهيزه من الجولة المقبلة أمام ضمك، حتى يتم التأكد من جاهزيته من الإصابة التي عانى منها الفترة الماضية، وأدت إلى غيابه عن المشاركة مع الفريق.

وبيّنت أن ديميرال خضع لبرنامج تأهيلي الفترة الماضية، ولم يعد يشعر بآلام في موضع إصابته وبدأ إجراء تدريبات خاصة بالكرة تحت إشراف الجهازين الفني والطبي.

وبحسب مصادر «الرياضية» فإن المدرب ماتياس فضّل إراحة ديميرال عن مواجهة النجمة، مساء الخميس، حيث سيبدأ ماتياس في الاعتماد على ديميرال بشكل تدريجي بداية في إدخاله للتمارين الجماعية في الأسبوع المقبل، ثم تجهيزه بالجلوس على مقاعد البدلاء قبل عودته للتشكيلة الأساسية.

وغاب المدافع ذو الـ27 عامًا، عن المشاركة مع الأهلي في سبع مباريات، دوريًا أمام كل من «نيوم، الاتفاق، الهلال، الحزم، الشاب»، وآسيويًا ضد «الوحدة، وشباب الأهلي».