الاستئناف تلغي قرار الانضباط.. الوحدة يكسب العلا 3ـ0

ألغت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرار نظيرتها في الانضباط، بشأن قضية الاستئناف المقدمة من نادي الوحدة ضد العلا، بعد أن ثبت لديها عدم أهلية مشاركة الصربي ماتيا ناستاسيتش في المباراة التي لعبت بين الفريقين بتاريخ 22ـ01ـ2026م، ضمن بطولة دوري «يلو» للدرجة الأولى، وفق بيان اللجنة الصادر عبر الموقع الرسمي، الخميس.

وتضمن القرار، قبول استئناف الوحدة شكلًا وموضوعًا، وإلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق رقم «241/ل ض/2026 «25-26»» وتاريخ 29-01-2026م، وثبوت مخالفة فريق نادي العلا للفقرة الفرعية «3/1» من الفقرة «1» من المادة «58» من لائحة الانضباط، وإلغاء نتيجة المباراة، واعتبار العلا خاسرًا بنتيجة «3ـ 0» لصالح الوحدة.

وجاء في منطوق القرار، إلى إلزام نادي العلا بدفع غرامة مالية قدرها «37،500» سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم إعمالًا لنص الفقرة الفرعية «2/3» من الفقرة «3» من المادة «14» من لائحة الانضباط، وإيقاف مدير فريق العلا محمد صنيتان المطيري مدة شهرين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإعادة رسوم الاحتجاج ورسوم الاستئناف المدفوعة لحساب اتحاد القدم إلى نادي الوحدة عملًا بالفقرة «7» من المادة «137» والفقرة «3» من المادة «148» من اللائحة.

واختتم البيان، إلى أن القرار، قابل للطعن وفقًا للفقرة «1» من المادة «61» من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي، لكرة القدم، رفضت الاحتجاج المقدم من نادي الوحدة ضد العلا، بشأن عدم نظامية مشاركة الصربي ماتيا ناستاسيتش، في المباراة، في القرار الصادر يوم 29 يناير الماضي.