40 فعالية تنتظر الشعراء في يوم التأسيس

تُطلق جمعية الأدب المهنية 40 فعالية أدبية وثقافية في مختلف مناطق ومحافظات السعودية، احتفاءً بـ«يوم التأسيس»، في مشهدٍ يستحضر عبر الأدب عمق الجذور وامتداد المسيرة منذ ثلاثة قرون من الثبات والازدهار.

وتتنوع الفعاليات بين أمسيات شعرية، وندوات نقدية، وقراءات سردية، ولقاءات حوارية، وورش عمل أدبية، بمشاركة نخبة من الشعراء والكُتّاب والنقاد والمهتمين بالشأن الثقافي، في إطارٍ يعكس الحراك الأدبي المتجدد في السعودية، ويبرز دور الأدب في توثيق الذاكرة الوطنية وصياغة الوعي الجمعي.

وأوضحت الجمعية أن الفعاليات تتوزع على عددٍ من المدن والمحافظات، بما يعزز وصول الفعل الثقافي إلى مختلف شرائح المجتمع، ويمنح المبدعين مساحةً للتعبير عن رؤاهم الوطنية في سياقٍ أدبي يعانق الهوية ويجسد الانتماء.

وتنظم الجمعية، السبت المقبل، أمسية شعرية في خميس مشيط تحت عنوان «ذكرى أمجاد وطن في يوم التأسيس» يحييها أحمد بن بدي ويحيى السرحاني تحت إدارة نورة مروعي، وفي الزلفي تنظم أمسية «ظلال التأسيس» يحييها عبد الله العصيمي وإدارة عبد الهزاني.

وتشهد قصور أبو سراح التاريخية في أبها ندوة أدبية بعنوان «نماذج من قادة التأسيس» يقدمها محمد الخالدي تحت إدارة عبد الله المشوي، ورجال ألمع تنظم ندوة يوم التأسيس وأثره في تعزيز الوعي الإعلامي يقدمها عبد الله آل مرعي تحت إدارة محمد الألمعي.

وتأتي هذه الفعاليات امتدادًا لدور الجمعية في دعم المشهد الأدبي، وتمكين المبدعين، وتعزيز حضور الثقافة في المناسبات الوطنية، بوصفها رافدًا أساسيًا في بناء الإنسان وصناعة الوعي وترسيخ القيم التي قامت عليها هذه البلاد منذ التأسيس وحتى اليوم.